"Schlein segua la linea Letta: no alle ambiguità sull'Ucraina". Parla Alfieri (Pd)

Alessandro Alfieri è il primo a riconoscere che, con ogni probabilità, l’elezione di Elly Schlein alla guida del Pd non causerà sconquassi nella collocazione internazionale del Partito democratico. Quale ragione ci sarebbe per mettere a soqquadro la linea Letta a proposito del sostegno al popolo ucraino? E però è lo stesso senatore lombardo, coordinatore della campagna elettorale di Stefano Bonaccini, a riconoscere che, almeno quando gli capita di ascoltare il richiamo pacifista fatto da alcuni colleghi democratici, “non vorrei che passasse un messaggio ambiguo, che indebolisse la compattezza del fronte europeo. In questo caso è in ballo la nostra credibilità come partito con cultura di governo di fronte ai paesi alleati”. Più nello specifico significa “continuare a essere chiari nel sostegno al popolo ucraino. E allo stesso tempo spingere il governo a costruire le condizioni in ambito Ue per una nuova iniziativa diplomatica finalizzata al cessate il fuoco. Iniziativa che può essere presa se il Pd sia in Italia sia nelle sedi europee mantiene una posizione coerente e compatta. Non può essere percepita a livello internazionale come una rottura rispetto alla posizione assunta fino a ora”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE