Voto Schlein perché con lei il Pd può ritrovare i suoi ideali smarriti

L'intervento della deputata dem Michela De Biase

La scelta che il popolo del centro sinistra è chiamato a compiere, attraverso lo strumento partecipativo delle primarie, dopo la sconfitta delle scorse elezioni nazionali e regionali, rappresenta non soltanto una decisione che riguarda l’assetto interno del Partito democratico, bensì una occasione per costruire il perno dell’azione di opposizione sia all’interno delle Aule istituzionali che nel Paese. Da questa crisi profonda dobbiamo riuscire a cogliere l’opportunità di cambiamento rappresentata dalla candidatura di Elly Schlein. Non si può volere che tutto cambi se non cambiamo anche i protagonisti del nuovo percorso. Una donna di trentasette anni rappresenta in modo incontestabile un cambio di paradigma sia dal punto di vista generazionale che di genere. E’ la prima volta che nel Partito democratico la parola femminismo entra senza imbarazzo dalla porta principale (basti pensare alla lista a sostegno della candidatura di Schlein dove il 70 per cento dei capilista sono donne). Lo stesso vale per il coinvolgimento dei giovani che rappresentano il futuro del nostro Paese. Nessun partito avrà vita lunga e salubre se non occupandosi delle nuove generazioni. Contrastare la precarietà nel mondo del lavoro, limitando i contratti a termine, abolendo gli stages gratuiti e lavorando per una proposta sul salario minimo. Occupandoci della tutela ambientale e della sostenibilità, cosi come previsto dall’agenda 2030 dell’Onu. Le piazze e l’attivismo sono arrivate prima della politica a vivere come centrale questo tema. Avremo la responsabilità di declinarlo proponendo maggiori investimenti sulle rinnovabili, costruendo un’economia più giusta e sostenibile, conciliando crescita e sviluppo con il rispetto dell’ambiente. Su questi ed altri temi, Schlein ha posizioni nette e radicali che nel tempo che stiamo vivendo i cittadini richiedono alla politica. Con Schlein segretaria del Pd, avremo un profilo riconoscibile che ci consentirà di rappresentare con credibilità i nostri ideali.