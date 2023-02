Bonaccini o Schlein: le primarie del Pd viste dai giornali di sinistra

Secondo il vicedirettore di Repubblica "bisogna uscire dalla prospettiva dello scontro di potere" mentre per il direttore del Domani il Partito democratico resta in ogni caso "il problema della sinistra". Piccolo giro per le redazioni in attesa del voto

Visto dalle scrivanie dei giornali di centrosinistra, che “creatura” è il congresso pd in fase finale? E come leggerlo oltre i possibili numeri della partecipazione, stimata poco sotto al milione di persone? “Sarebbe comunque qualcosa di enorme, in questo momento di risacca”, dice il vicedirettore di Repubblica Francesco Bei (che voleva andare a votare “come le altre volte”, ma non potrà “per via di un viaggio deciso quando ancora la data del congresso doveva essere un’altra”). “In questi mesi abbiamo accompagnato il congresso ospitando quotidianamente interventi di personalità d’area, oltre cento”, dice Bei, “proprio per uscire dalla prospettiva dello scontro di potere e dare un minimo di profondità strategica al dibattito”. In redazione si è discusso se fare o meno un endorsement per questo o quel candidato, “ma alla fine si è deciso di no. La sensazione era che i nostri lettori fossero equamente distribuiti da una parte e dall’altra. Resta l’impressione di un congresso a bassa temperatura, forse anche perché il segretario uscente ha rinunciato a correre come candidato premier di tutta un’area. Ed è tutto da ricostruire, non c’è neanche più uno schema di alleanza in piedi. Allo stesso tempo il Pd è l’unico grande partito contendibile. Non è poco”.