Sotto l'Ambasciata russa per chiedere l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue

Al corteo promosso da Radicali Italiani e dall'Associazione Cristiani degli Ucraini in Italia ci sono anche Letta e Richetti. La manifestazione a Castro Pretorio a Roma per sostenere il popolo ucraino (anche militarmente)

A un anno dall’aggressione russa in Ucraina si è svolta la manifestazione “Una luce per l’Ucraina” vicino all’Ambasciata della Federazione Russa, promossa da Radicali Italiani e dall’Associazione Cristiani degli Ucraini in Italia, per ribadire, come afferma il presidente dei radicali Igor Boni, l’urgenza dell’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea, l’incriminazione di Vladimir Putin alla Corte Penale Internazionale dell’Aja e il continuo sostegno anche militare agli ucraini. Presente anche il segretario del Pd Enrico Letta, Matteo Righetti di Azione inoltre sono intervenuti dal palco Yaroslav Melnyk, ambasciatore d’Ucraina in Italia e da Jan Björklund, ambasciatore di Svezia, presidenza del Consiglio dell’Unione europea.