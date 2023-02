Autonomia e competitività. “Con Meloni si può collaborare”, dice Manfredi

Il sindaco di Napoli è preoccupato dalla proposta di Calderoli: "Privilegiare le regioni a discapito dei comuni non funziona". E sul Pnrr: via ai nuovi impianti, mentre per i fondi su scala locale bisogna coltivare i rapporti con il governo: "Deve funzionare"

Evidentemente, il modello De Luca non deve piacergli granché. “In che senso?”. Lui, il presidente campano, i disoccupati che protestano non li fa entrare al palazzo della regione. E invece Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, rimanda l’intervista di due ore rispetto all’orario concordato. “Ho dovuto riceverli: sono persone che vanno ascoltate se si vuole provare a risolvere i loro problemi. E quello del lavoro, qui, è un problema enorme”. Al che tocca cominciare col Reddito di cittadinanza: si fida della riforma in cui si è impelagato il governo? “Sono molto preoccupato, confesso. Perché non ho ben capito come si voglia procedere. Anche questo discrimine così categorico tra occupabili e no: ma ‘occupabile’ è una categoria molto sfuggente. Tra gli occupabili potenziali ci sono ad esempio molti ultracinquantenni con bassissima scolarizzazione, che dal mondo del lavoro sono stati espulsi da anni”. Che fare? “Noi a Napoli abbiamo assegnato lavori di pubblica utilità ai percettori del Rdc. È un buon metodo per distinguere facilmente tra chi vuole trovare un lavoro e chi vuole solo un sussidio”. Com’è andata? “L’85 per cento di quelli contattati, ha accettato di lavorare”.