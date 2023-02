Cerasa: "Vittoria travolgente del centrodestra. Lega e FdI competeranno per l'agenda moderata"

"Mi sembra una vittoria travolgente del centrodestra", dice il direttore Claudio Cerasa al Tg1 commentando i primi risultati delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia. Sulla controparte: "Siamo in presenza di un'opposizione e di un'alternativa che ha scelto di fare una gara più per misurare i consensi interni all'opposizione che per provare a vincere in una regione. Fino a quando il centrosinistra di fronte a un'elezione in cui vale un principio maggioritario sceglierà di dividersi e di giocare un derby interno, saranno elezioni che appassioneranno poco, con risultati scontati. Inoltre, nell'opposizione nessun partito tra quelli che sono andati da soli ha potuto rivendicare di essere quello da seguire per poter far cambiare verso alla coalizione".

Un altro discorso ancora per la maggioranza di governo: "In Lombardia il risultato è incoraggiante: nonostante il partito di Meloni sia andato bene, anche la Lega ha ottenuto un risultato migliore rispetto alle politiche. E, di conseguenza, Lega e FdI potrebbero competere non per chi sarà il più sovranista all'interno della coalizione, ma per chi cercherà di intestarsi un'agenda più moderata".