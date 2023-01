Dai 5 Stelle a De Luca, le turbolenze di Giarrusso che ora chiede asilo al Pd

Personaggio sopra le righe, abile con le parole e turbolento nei rapporti . Dopo essere diventato europarlamentare con i grillini e aver cofondato "Sud chiama nord", per l'ex Iena sarebbe il terzo partito nel giro di 4 anni

Folgorato dalla storia politica di Stefano Bonaccini, l’ex Iena Dino Giarrusso si appresta a fare il suo ingresso (poco trionfale) nel Pd: sarebbe il suo terzo partito in pochi anni. L’europarlamentare catanese, dopo l’amore a prima vista col Movimento 5 Stelle, è stato il co-fondatore di un contenitore meno fortunato: ‘Sud chiama Nord’. Il simbolo del partito messo in piedi con Cateno De Luca, prima di litigarci alla vigilia delle scorse Regionali, gli è stato definitivamente sottratto il 7 gennaio, in seguito a una sentenza del Tribunale di Messina che ha rigettato il suo ricorso (perché infondato).