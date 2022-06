L'ex M5s Giarrusso verso la Lega: "Contatti in corso con Salvini"

L'europarlamentare, uscito dal Movimento cinque stelle pochi giorni fa, starebbe cercando di entrare nel gruppo del Carroccio a Strasburgo. La trattativa direttamente con il segretario. Fonti leghiste confermano

Dino Giarrusso dopo essere uscito dal M5s starebbe per traslocare nella Lega. I contatti in corso sono in uno stato piuttosto avanzanto. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti autorevoli vicine all'europarlamentare. Mentre da parte leghista l'interlocuzione di questi giorni viene confermata, come riferito al Foglio. Addirittura, il passaggio dal gruppo del Movimento cinque stelle a quello della Lega a Strasburgo (il gruppo è quello di Identità e democrazia, cui aderisce il Carroccio) starebbe passando dal vaglio dello stesso Matteo Salvini. Che starebbe, con i suoi collaboratori più stretti, valutando il da farsi.

La scorsa settimana Giarrusso aveva annunciato l'addio accompagnandolo al progetto di fondare un nuovo movimento di "delusi dal Movimento cinque stelle". Insomma, con l'obiettivo di raccogliere tutta quell'orbita di ex grillini che nel corso degli anni o sono stati espulsi o hanno deciso autonomamente di andarsene. Adesso, però, nelle intenzioni dell'ex inviato delle Iene ci sarebbe la volontà di trasmigrare nella Lega, che gli consentirebbe di abbandonare il gruppo Misto al Parlamento europeo. In realtà, come raccontato sempre dall'agenzia si stampa, ci sarebbe una fetta del partito che mal digerirebbe questo "nuovo acquisto". Mentre alcuni altri, come l'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi, si sono già mostrati piuttosto entusiasti. "Se approdasse nella Lega sarei felicissimo", ha detto, alludendo al consenso personale riscosso da Giarrusso in Sicilia, dove si voterà per le regionali dopo l'estate.

Nel frattempo, di questa ipotesi dal M5s si mostrano per niente stupiti. "Giarrusso fra le braccia di Salvini? Nessuna sorpresa, evidentemente avrà trovato i valori che cercava e che non avrebbe mai potuto trovare nel Movimento 5 Stelle'', hanno detto fonti grilline all'Adnkronos. Salvini per adesso ha la bocca cucita, ma dalle stanze di via Bellerio il dialogo e l'intensificarsi del corteggiamento vengono dati per certi. "Tutto vero".