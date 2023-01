Di Maio: "Governo Meloni promosso sull'euro-atlantismo"

Le cose fatte e le promesse non mantenute. Le parole dell'ex ministro degli Esteri nel girotondo fogliante sui primi cento giorni dell'esecutivo guidato da Fratelli d'Italia

L'intervento dell'ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a cento giorni dall'inizio del governo di Giorgia Meloni:

"L’annuncio del decreto per la fornitura di armamenti all’Ucraina – primo dell’era Meloni – sdogana definitivamente questo esecutivo sul tema dell’atlantismo. Per ora, sebbene il decreto non sia ancora stato firmato, il premier è stato molto chiaro nel mettere da parte le pulsioni filo russe interne alla maggioranza. Quanto alla Ue, il passo indietro dei partiti sul contante, la prudenza sui balneari e una legge di Bilancio equilibrata dal punto di vista dei saldi, hanno rassicurato le cancellerie europee. Idem le garanzie sui diritti civili. Governo promosso sull’euro-atlantismo. Sulle politiche sociali, invece, l’esecutivo – con una corsa contro il tempo – sta provando a creare un sistema di incrocio domanda-offerta per ricollocare centinaia di migliaia di “occupabili” che perderanno il reddito di cittadinanza a luglio. Considerando le gelosie degli enti per le banche dati, è una mission impossible. Correranno ai ripari nel mille-proroghe questa estate?"

