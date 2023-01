Se persino Zingaretti trova il congresso “soporifero”, come si arriva alle primarie?

Non bastano le vallate tristi della sconfitta elettorale e le montagne ghiacciate dell’opposizione. Sul povero Pd, per giunta impantanato lungo il sentiero precongressuale. sono piovuti anche i rimbrotti del padre nobile Romano Prodi: “Sto seguendo con attenzione. Finora sono state più schermaglie che dibattiti sui contenuti. Il problema grosso non è come va a finire il congresso ma se chi vince ha la forza sufficiente per rinnovare”. E non basta. Dove finisce Prodi iniziano infatti le paginate di questo e quel deputato, senatore, ex ministro, saggio, osservatore, sondaggista, fuoriuscito, figliol prodigo, sostenitore illustre, scrittore, professore in vena di consigli: la sinistra deve fare così, i dem devono fare cosà, abbiamo sbagliato qui e abbiamo sbagliato là. Insomma, se non è noia e sbadiglio ci si va molto vicini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE