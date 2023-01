FdI non cresce più nei sondaggi (anche a causa del decreto carburanti)

Secondo le ultime stime il partito di Giorgia Meloni si ferma al 30 per cento: è la prima volta dalla nascita del governo che smette di crescere. Recuperano Lega e FI. All'opposizione il M5s si consolida come secondo partito, mentre il Pd rimane al 16 per cento

Il partito della premier Giorgia Meloni resta in alto nei consensi, ma per la prima volta dall'inizio del governo gli ultimi sondaggi Ipsos pubblicati sul Corriere della Sera segnano una battuta d'arresto, con un leggero calo delle stime. Infatti, da dicembre la percentuale di gradimento per Fratelli d'Italia è passata dal 31,7 per cento al 30,5 per cento. I valori per la presidente del Consiglio ritornano insomma quelli d'inizio mandato. Una motivazione che può aver influenzato il parere dei cittadini potrebbe riguardare il nodo delle accise sui carburanti, e la mancata proroga dello sconto, introdotto all'epoca del governo Draghi. Infatti, il 64 per cento degli elettori si dice insoddisfatto per la gestione da parte del governo. Anche altri dossier preoccupano gli italiani: dall'autonomia differenziata alle intercettazioni.

Nonostante lo stop negli ultimi rilevamenti, i numeri della fiducia nei confronti della principale forza di governo da parte degli italiani rimangono considerevoli, soprattutto se si considera che dal 25 settembre non hanno mai smesso di crescere. Mentre nello stesso intervallo di tempo quella che sarebbe dovuta essere la principale forza di opposizione, ovvero il Partito democratico, persiste su livelli di consenso molto bassi, anche rispetto ai precedenti storici dello stesso partito. La forza politica guidata da Enrico Letta, che in questi mesi sta lavorando per arrivare alle primarie di febbraio ed eleggere un nuovo o una nuova segretaria, viene data al 16,4 per cento. Il dato s'innesta in una spirale discendente che parte dalle europee del 2019 (in cui era al 22,7 per cento) e prosegue nelle ultime elezioni politiche, quando i valori erano al 19,1 per cento.

È perciò il Movimento 5 stelle a guadagnarsi e consolidare il ruolo da principale oppositore del governo. Il movimento guidato da Giuseppe Conte continua a salire nei sondaggi, raggiungendo ad oggi il 18,2 per cento (+0,6 per cento da dicembre).

Ma il centrodestra è comunque in vantaggio sul centrosinistra. Infatti, le piccole perdite di consenso da parte di Fratelli d'Italia, vengono riprese in parte da Lega e Forza Italia. Il partito di Matteo Salvini acquista 0,5 punti percentuali, mentre FI, che rappresenta la forza cardine dei valori europeisti e garantisti dell'esecutivo, sale di uno 0,6 per cento.

Il centro, costituito dal Terzo polo moderato di Matteo Renzi e Carlo Calenda, si ferma invece al 7 per cento, stabile.