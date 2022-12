FdI stabile nei sondaggi, ma dopo 2 mesi di governo supera il 30 per cento

Fratelli d'Italia smette di guadagnare consensi per la prima volta dal voto, ma supera una soglia record. I 5 stelle scavalcano il Pd (che perde circa 4 punti), diventando secondo partito. La Lega oscilla e Forza Italia scende. Ecco cosa è successo dal 26 settembre

Dalle elezioni del 25 settembre all'insediamento – un mese dopo – fino ad ora, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha mai smesso di crescere. Secondo i sondaggi di Swg, dalle proiezioni di voto, FdI è salito dal 27 per cento al 30,8 di ieri. I risultati, in realtà, avevano sancito la vittoria di Fratelli d'Italia al 26 per cento: il che significa che il primo partito, dopo quasi due mesi al governo, ha quadagnato circa 4 punti percentuali. È una strada in ascesa alla quale partecipa anche la principale forza politica di opposizione: il M5s, che dal 16 per cento è arrivato al 17,1.

Con quel 30,1 per cento, FdI ha raggiunto il suo record storico: è successo il 15 novembre. Ora resta stabile. I compagni di governo non godono della stessa popolarità. La Lega di Matteo Salvini, dopo il deludente 9 per cento delle elezioni, ha continuato a oscillare. Tanto che il 22 novembre è stata sorpassata dal Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi (Iv-Azione al 7,9 per cento; Lega al 7,6 per cento). Poi però si è ripresa, e oggi sale all'8,5 per cento (con un +0,4 dalla settimana scorsa); mentre Azione è all'8 per cento.

Al contrario, il trend della terza forza di governo è calante. Forza Italia aveva infatti sorpreso le stime con il risultato sopra l'8 per cento al voto di settembre, ma oggi, seguendo una linea retta verso il basso, si posiziona al 6 per cento (ed è -0,1 dai sondaggi precedenti).

All'opposizione, il Movimento 5 stelle è al 17,1 per cento e, il 15 novembre, ha superato il Partito democratico. Ora è il primo partito di opposizione - che comunque non cresce quanto il primo partito della maggioranza. Il crollo dei dem, invece, è proprio speculare alla crescita di Fratelli d'Italia: dal 19 per cento, il verdetto degli elettori, il Pd è ora al 15,1. Sono circa -4 punti percentuali, lo stesso valore di quelli guadagnati da FdI. E anche se Lega è lontana (all'8,5 per cento), la parabola discendente del partito di Enrico Letta è netta.

I sondaggi di ieri, lunedì 12 dicembre: