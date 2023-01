Al via lo sciopero dei benzinai: dalle 19 e per 48 ore. Cosa c'è da sapere

Dalle sette di questa sera alle sette del 26 i distributori resteranno chiusi sulla rete ordinaria. Mentre sulle autostrade comincerà alle 22.oo. Garantiti i livelli minimi delle prestazioni

Scatta stasera alle 19 lo sciopero di 48 ore dei benzinai. La serrata inizierà dalle sette di sera sulla rete ordinaria e dalle 22.00 sulle autostrade. Resteranno chiusi i distributori di carburanti, così come i self service; anche se saranno garantiti i livelli minimi che sono da applicare per legge: resterà perciò aperto un distributore ogni cento chilometri. Gli esercenti chiedono un ripensamento sul decreto Trasparenza approvato lo scorso 10 gennaio.

"Il provvedimento è giusto e non si torna indietro", ha dichiarato la premier Giorgia Meloni ieri ad Algeri, segnando un punto di non ritorno rispetto al congelamento della protesta. "Le speculazioni sono state molto poche" ha ammesso la presidente, "ma non potevamo tornare indietro su un provvedimento che è giusto". La conclusione è: nessuna retromarcia sul decreto Trasparenza. Per Meloni, infatti, "pubblicare il prezzo medio è di buon senso". Resta perciò l'obbligo del cartello e non si ferma lo sciopero indetto dalle sigle sindacali. I rappresentanti di categoria ci tengono a sottolinearlo tutti insieme: Faib, Fegica e Figisc Confcommercio non scioperano solo "per un cartello", bensì perché "il governo, invece di aprire al confronto sui veri problemi del settore, continua a parlare di 'trasparenza' e 'zone d'ombra' solo per nascondere le proprie responsabilità di inquinare il dibattito, lasciando intendere colpe di speculazioni di benzinai che non esistono".

Intanto, nel fine settimana il prezzo dei carburanti ha subito aggiustamenti al rialzo: la benzina al "fai da te" è arrivata a 1,84 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto 1,89 al litro. E il tavolo tecnico aperto al ministero delle Imprese e del Made in Italy resta aperto, come ha spiegato il ministro Adolfo Urso dopo l'ultimo incontro.