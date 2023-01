I benzinai confermano lo sciopero, fallita la trattativa con Urso: "Vogliamo incontrare Meloni"

L'incontro al Mimit non placa la tensione: "Le risposte non sono soddisfacenti. Passa il.messaggio che siamo speculatori". I distributori resteranno chiusi il 25 e 26 gennaio ma si lavora per modificare il decreto sulla trasparenza dei prezzi in Parlamento

Dopo l'incontro non risolutivo con il ministro Adolfo Urso i sindacati dei benzinai confermano lo sciopero indetto per il 25 e 26 gennaio, ma per venire incontro alla richiesta della Commissione di garanzia riducono la durata da 60 a 48 ore. I distributori di carburante resteranno dunque chiusi dalle 7 del mattino del 25 alle 19 del 26. "Il ministero ha fatto marcia indietro sulle promesse avanzate alle associazioni nei tavoli precedenti. Vogliamo incontrare la Meloni", ha spiegato Giuseppe Sperduto, presidente di Faib Confesercenti.

La trattativa con il governo per sciogliere i nodi legati al decreto sulla trasparenza dei prezzi sembra naufragata ma nell'iter parlamentare di conversione in legge potrebbe ancora esserci spazio per alcuni correttivi. In primis sulle sanzioni, con una riduzione del tetto massimo delle multe da seimila a 800 euro. Resta però il nodo del cartello con il prezzo medio regionale da esporre nelle pompe di benzina. La proposta dei benzinai è quella di usare un qr code che rimandi al sito dell'osservaprezzi, dove i dati sono già oggi disponibili. Tutto dipenderà da eventuali emendamenti ma in attesa di una conferma formale i gestori hanno intenzione di proseguire con la protesta.

"Le risposte arrivate non ci soddisfano: non possiamo revocare questo sciopero perché non sono mutate le condizioni e il messaggio che passa e che siamo i responsabili della speculazione", ha detto Bruno Bearzi presidente di Figisc/Anisa.

"Non è nel nostro interesse chiudere gli impianti, ma se il governo ha legittimamente deciso di alzare le accise non può fare scaricabarile su di noi", dicono i sindacati, che questa mattina a margine del tavolo riunito al ministero delle imprese e del made in Italy hanno tenuto una conferenza stampa.