Il governo getta acqua sulla benzina: sciopero “congelato”

Una revoca ufficiale dello sciopero ancora non c’è, ma governo e benzinai hanno fatto pace. In fondo se i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione per il 25 e 26 gennaio è soprattutto per reagire alle accuse di speculazione di Giorgia Meloni e alcuni suoi ministri, oltre che per i contenuti del decreto Trasparenza sui prezzi dei carburanti. “Una campagna mediatica vergognosa”, l’avevano definita i gestori. Così la premier ha affidato l’opera di mediazione al sottosegretario Alfredo Mantovano: non era intenzione del governo gettare fango sulla categoria, è il senso della rassicurazione. Insieme a lui c’erano i ministri Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso, appena rientrato da Kyiv. “Le polemiche finiscono qui”, hanno detto i gestori. Dunque palla al centro: lo sciopero è stato “congelato” e un nuovo tavolo convocato per martedì.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE