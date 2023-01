Il Pd si batte tutto il giorno per la parità di genere al Csm, e poi candida un uomo

Talvolta capita di pensare che il Pd, in alcuni frangenti, abbia un’intelligenza politica della quale si potrebbe affermare quel che certuni, sanissimi, possono dire del loro fegato: che non sanno neppure di avercelo. Ieri, per dire, al termine di estenuanti trattative in Parlamento, dopo aver posto con forza la necessità di rispettare la parità di genere tra uomini e donne nell’elezione dei membri laici del Csm, dopo essere andati giù sparati dove Alexandria Ocasio Cortez mette una marcia più bassa, dopo aver accelerato dove le suffragette sostavano nella corsia di emergenza, insomma dopo aver strappato a tutti gli altri partiti la garanzia di far eleggere delle donne, ecco che le tre paladine della “parità di genere” Anna Rossomando, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani hanno candidato al Csm per il Pd... Roberto Romboli. Che, se non ci sbagliamo, è un uomo.

