Quali sono i freni alla legge sull'autonomia differenziata

Nel governo, Salvini e la sua Lega – dopo anni persi dietro all’idea non molto fortunata di un “partito nazionale” – hanno fretta sull’autonomia differenziata delle regioni. Domani sul tema si terrà un interessante confronto a Venezia organizzato da Confindustria, in cui le imprese cercheranno di capire dal ministro Calderoli, dal presidente del Veneto Zaia e da quello della Campania De Luca che cosa davvero aspettarsi. Sono passati 22 anni dalla modifica degli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione, approvati in referendum dopo esser stati approvati con una maggioranza di 4 voti in parlamento. Ne sono trascorsi 5, dai referendum in Lombardia e Veneto sull’autonomia differenziata. Ma con i governi Conte le bozze d’intesa sulle richieste delle regioni si arenarono. Venne istituita una commissione di studio. Nacque l’idea di una legge cornice. Ma anche nel governo Draghi la bozza passò dal tavolo del ministro Boccia a quello del ministro Gelmini. E ora siamo all’iniziativa di Calderoli.

