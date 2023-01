Prima dell'autonomia, si decida cosa fare delle finanze regionali

È necessario capire come il governo intende sostituire il gettito oggi derivante dall’Irap. E anche prevedere meccanismi in grado di associare alle crescenti competenze di alcune regioni un crescente grado di responsabilità delle stesse verso i cittadini

Non si dà una vera riforma fiscale – che contempli una apprezzabile riduzione della pressione fiscale – senza una autentica, incisiva (e, si dovrebbe aggiungere, difficile) attività di revisione della spesa. Ma senza una vera riforma fiscale, ogni tentativo di autonomia differenziata è destinato a riproporre il tema di fondo che ci accompagna dal momento in cui si pensò di dare concreta attuazione al dettato costituzionale istituendo le regioni a statuto ordinario. Quello di un trasferimento di competenze cui non corrisponde un trasferimento di capacità impositiva. Quello di un’autonomia che non è accompagnata da una concreta responsabilità fiscale.