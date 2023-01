Meloni ha congelato il dossier Rai (e anche Fuortes). La Lega tratta per Foa

Parlano della Rai come un frigorifero: “Meloni ha congelato il dossier Rai”; “Meloni lascerà raffreddare le tensioni Rai”. La premier avrebbe deciso di non occuparsi della televisione di stato. Secondo fonti di governo ci sarebbe stata addirittura la promessa a Fuortes, da parte della premier, di lasciarlo in carica fino a fine mandato e di non affiancarlo con un direttore generale. Secondo fonti di FdI (ma non è il governo?) “non è affatto vero e il dossier Rai esploderà dopo il Festival di Sanremo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE