Rai ribaltone. Meloni non "afferra" la Rai e Fuortes fa il patriota per Meloni

Il governo lascia che a occuparsi di Rai, a nome suo, sia l'attuale ad nominato da Draghi. In arrivo una striscia per Bruno Vespa dopo il Tg1

Il governo Meloni aveva due possibilità: occuparsi o non occuparsi di Rai. Ha scelto la terza: lamentarsi di chi la sta amministrando a suo nome. L’idea del governo è che “l’Italia resta l’unico stato al mondo dove la tv pubblica ha un Cda con zero membri espressione del partito del premier”. E’ tuttavia lo stesso governo che sta consentendo all’ad della Rai, garante di quell’anomalia, di fare il “patriota” con i colori di FdI. L’ad offre infatti servigi, nomina direttori d’area, è “disponibile”. Si è “ribaltato”. L’ultima delle “gentilezze” di Carlo Fuortes è una striscia di cinque minuti, dopo il Tg delle 20, promessa a Bruno Vespa. Il 21 dicembre sarà Vespa, maestro del giornalismo in livrea, a intervistare per la prima volta, Giorgia Meloni.