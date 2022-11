La resistibilile ascesa culturale di Gennaro Sangiuliano

Dalle idee confuse sull'accesso gratuito ai musei al bonus per il cinema, destinato a esaurirsi in otto giorni. Il ministro ormai rivaleggia con Matteo Salvini per il numero di dichiarazioni quotidiane alla stampa. Nel governo è nata una stella

Era l’8 novembre. E lui: “Musei gratis? No. L’Italia è fin troppo generosa”. Passano otto giorni. Rieccolo: “Musei gratis? Sì. Non solo la prima domenica del mese, ma pure il 4 novembre, il 25 aprile e il 2 giugno”. Ma attenzione, passano altri cinque giorni. Oplà. E’ il 20 novembre. Arieccolo: “Musei gratis? Non possiamo che prevedere un aumento del costo del biglietto d’ingresso. Bisogna aumentare la sicurezza per impedire il vandalismo degli ambientalisti, ci saranno spese per mettere il vetro a tutti i quadri”. Quando si dice idee chiare.