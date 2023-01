Verde, e molto radicale. Un partito, la nuova idea di De Benedetti

Non come i moderati tedeschi. I programmi dell'ingegnere sono più netti. Quelli di Letta, meno ambiziosi, aspirano alla presidenza del Pd. E quest'ultima strada è piena di ostacoli

I bene informati rivelano che a breve l’asfittico agone della politica italiana potrebbe ospitare un nuovo movimento. Si racconta infatti che l’ingegner Carlo De Benedetti, dopo aver lanciato un nuovo giornale (il Domani) ora stia meditando se intraprendere un’ulteriore avventura. L’idea sarebbe quella di dare vita a un partito verde. Ma non come si potrebbe magari pensare a tutta prima a un soggetto politico che si ispira ai moderati ambientalisti tedeschi. Tutt’altro: un partito verde molto radicale. Ancora non è certo che alla fine l’operazione vada effettivamente in porto, ma quel che è sicuro è che De Benedetti ne sta parlando e chiedendo consigli.