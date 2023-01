Rivera, il Filottete. Il dispiacere del direttore del Mef abbandonato "dall'amico" Giorgetti

In due mesi è stato definito “potente”, “insostituibile”, “l’uomo che parla ai mercati internazionali”, una “testa da tagliare”. Da oggi Alessandro Rivera è l’ex direttore generale del Tesoro. E’ diventato più famoso del calciatore Gianni e ne ha sofferto (“intorno alla mia figura si è costruita una mitologia”). Quando Giancarlo Giorgetti lo ha convocato, per annunciargli la sostituzione con Riccardo Barbieri, raccontano che Rivera sia rimasto in silenzio e pensato: “Hanno il diritto di farlo ma potevano risparmiarmi lo stillicidio”. Viene abbandonato dal suo ministro come i greci avevano abbandonato Filottete a Lemno e a cui Sofocle faceva recitare: “Ma che importa or dirlo. Non di lunghi discorsi è questa l’ora”. E' “l’ammorbato”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE