“Basta con le corbellerie sovraniste. Sul Mes Meloni dica cosa vuole fare”. Parla Marattin

Meccanismo salva stati, Pnrr e regole fiscali europee andrebbero affrontati insieme. Ma dal governo non si vede "un simile afflato europeista", dice il deputato renziano. "Draghi non ha ratificato il trattato perché Lega e M5s lo ostacolavano"

La definisce una “speranza residuale”. Questa dice di nutrire Luigi Marattin. “La speranza, cioè, che almeno all’estero non leggano le corbellerie che si dicono qui a Roma sul Mes”, dice il deputato renziano. “Perché sentire uscire dalla bocca di esponenti di governo argomentazioni tipiche dei peggiori profili anonimi sovranisti su Twitter non è una cosa in linea con l’interesse nazionale. E io sono all’antica: amo il mio paese più di quanto ami la mia parte politica”. Ce l’ha con le dichiarazioni di Claudio Borghi, Marattin.