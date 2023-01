Dr. Giorgetti e Mr. Hyde. Un ritratto del ministro dell'Economia

Nella Lega sono sorpresi che non abbia ancora minacciato le dimissioni. “Di solito fa così”, dicono. Lo ha fatto, in effetti, da vicesegretario e da responsabile Esteri del partito; lo ha fatto da ministro dello Sviluppo economico. C’era da attendersi che anche ora, anzi soprattutto ora che ricopre il più rognoso degli incarichi di prestigio, Giancarlo Giorgetti ricorresse a quell’estremo ricatto. Sempre con toni felpati, sempre quasi a ribadire di non sentirsi indispensabile, ché lui non smania di stare in prima fila, anzi. “Se non mi si ritiene all’altezza, faccio un passo indietro”. Dunque le quotazioni di Via Bellerio dicevano: “Entro sei mesi”. Tanto più che, fosse stato per lui, neppure ci sarebbe andato a Via XX Settembre. E non era solo una riluttanza di facciata, quella sua solita coazione a scansare gli impacci – un po’ come Don Abbondio provava sempre a tenere la sua mula lontana dalle tracce più sdrucciolevoli del sentiero – con cui ha sempre cercato, di volta in volta, di eludere le richieste di chi voleva investirlo di responsabilità. Stavolta era stata un’ambizione sincera, ma contraria, a indurlo a resistere quasi oltre il tempo massimo, a brigare fino all’ultimo, anche dopo avere offerto rassicurazioni a Giorgia Meloni, per tenersi alla larga dal ministero dell’Economia. E infatti Matteo Salvini la richiesta se l’è vista rinnovare, ancora, alla vigilia dell’elezione di Lorenzo Fontana, quando i giochi ormai erano chiusi. “Me lo merito, no?”. Perché era quello il posto che Giorgetti aveva sognato per sé: la presidenza della Camera, il cantuccio dorato di chi immagina ulteriori apoteosi, negli anni a venire, o semplicemente la tranquillità di un lustro di onori e di omaggi, ma al riparo dagli affanni: una legislatura da gran signore, e poi un futuro da riserva della Repubblica.

