"Occhio, Giorgia: se ratifichiamo il Mes, rischiamo di passare per babbei", ci dice Foti (FdI)

Le ragioni del governo, certo. “E’ chiaro che c’è una questione di rapporti con l’Europa, nessuno lo nega”. E però, poi, le ragioni di partito. “Perché il Mes è una battaglia storica, per noi. Per cui c’è pure una questione di dignità politica, di coerenza. Per noi, come per altri colleghi del centrodestra”. Tommaso Foti, dunque, ancora no, non si è convinto. “La ratifica del nuovo Mes mi pare qualcosa di poco chiaro”, dice il capogruppo di FdI alla Camera. E fatalmente, pochi passi più in là, ecco il presidente dei senatori della Lega, Max Romeo. Suona anche lui la stessa campana: “Noi siamo da sempre stati contrari, al Mes. E francamente non mi pare ci siano i margini per un ripensamento”. Dunque le resistenze, nella destra sovranista, sono tutt’altro che smaltite. “Ed è dunque un elemento di serietà – prosegue Foti – procedere con cautela. Perché, dopo aver ratificato, non c’è più spazio per pentimenti. E allora sì che faremmo tutti la figura dei babbei”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE