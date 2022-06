Marattin (Iv): “Renzi e Calenda insieme? Sì, lavoriamo su ciò che ci unisce”

"Conosco bene le difficoltà di tenere assieme Italia viva e Azione, ma la posta in palio è troppo alta: facciamo uno sforzo. Beppe Sala come nuovo aggregatore del centro? Spero la sua energia possa essere utile oltre Milano". Parla il deputato renziano

Luigi Marattin non la considera affatto una missione impossibile, tutt’altro. Unire Matteo Renzi e Carlo Calenda all’interno di nuovo polo centrista? “Faccio parte di coloro che ritengono il dialogo tra le comunità politiche di Italia viva e di Azione-Più Europa una condizione necessaria ma non sufficiente per la costituzione di un’offerta politica liberal-democratica, alternativa a conservatori, sovranisti e populisti”, spiega al Foglio il deputato di Iv. “Conosco bene le difficoltà di questa operazione, ma la posta in gioco è talmente alta che credo ci voglia uno sforzo di generosità e di impegno da parte di tutti”.