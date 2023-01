La lezione di Benedetto XVI a chi governa. Parla Mantovano, braccio destro di Meloni

“Ratzinger richiamò l’Europa alla difesa dell’occidente, intesa come consapevolezza di sé”. L'insegnamento del Papa emerito in tre parole: umiltà, cristianesimo, occidente

“Tanti, anche fra i cattolici, hanno osteggiato Papa Benedetto finché era in vita. Hanno avanzato su di lui sospetti infamanti e illazioni calunniose. Lo hanno dipinto come un reazionario, con le finestre chiuse e gli impianti anti intrusione perennemente attivati. Mi auguro che il rammarico che tanti di loro hanno espresso per la sua scomparsa sia l’avvio della effettiva riscoperta del suo pontificato e delle sue opere”. La malinconia che si irradia dai funerali in Vaticano diventa, con le parole di Alfredo Mantovano, la scintilla di una riflessione, a tratti spirituale, a tratti intima ma eminentemente politica, sull’eredità del pontificato di Ratzinger.