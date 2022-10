Mantovano è il sottosegretario che non si aspettavano in FdI (a parte qualcuno)

“La realtà non è quella sembra”, dice l’esponente di Fratelli d’Italia commentando la nomina a Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio di Alfredo Mantovano, già magistrato, parlamentare e sottosegretario all’Interno nei governi Berlusconi II e IV nonché “montiano” dell’allora Pdl (così detto dal giorno del dicembre 2012 in cui, a differenza del Cav., Mantovano ha votato la fiducia a Mario Monti). La realtà non è quella che sembra e la nomina di Mantovano nel posto che in molti pensavano destinato a Giovanbattista Fazzolari, fedelissimo di Giorgia Meloni, ha spiazzato “come una pagina del giallo del momento, ‘Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno’”, scherza un parlamentare di Forza Italia, alludendo al best seller di Benjamin Stevenson che campeggia in tutte le librerie Feltrinelli in questi giorni di fiducia al nuovo governo — e di investiture e polemiche sul cambio inesorabile dei tempi. Due indizi fanno una prova, ed ecco che un intellettuale vicino al centrodestra fornisce il secondo: “Mantovano sembra il più conservatore dei conservatori sui temi etici, ma non è per quello che è lì, e poi non è il più conservatore sui temi non etici”.

