Meloni e il modello Cina sul Covid

Dopo la stretta sui voli dalla Cina, diversi esponenti del governo sono tornati a prendere le distanze dalle “fallimentari misure liberticide” dei governi precedenti per affrontare il Covid. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha più volte detto che “l’Italia è il paese che ha preso i provvedimenti più restrittivi in assoluto e contemporaneamente vanta i più alti tassi di letalità”. Meloni riporta due falsità piegando strumentalmente i numeri al suo messaggio politico. Ma l’effetto boomerang è dietro l’angolo. Basta prendere in esame il numero dei decessi per milione di persone per vedere non solo come l’Italia sia al ventitreesimo posto, ma anche che esaminando i trend dell’ultima settimana il nostro paese continua ad attestarsi sempre tra il ventiduesimo ed il ventitreesimo posto insieme a Taiwan. Con tutti i “se” e i “ma” necessari per un’analisi su dati ancora non consolidati, possiamo quindi vedere come tendenzialmente il posizionamento del nostro paese durante la gestione Covid del governo Meloni, nonostante il venir meno dell’emergenza, non sia affatto cambiato.

