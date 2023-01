Il populismo è vecchio. Così Meloni perde i giovani

Nel discorso di fine anno pronunciato da Sergio Mattarella ci sono almeno quattro passaggi che devono aver fatto fischiare le orecchie alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il passaggio più scontato, e più morbido, è quello dedicato dal capo dello stato all’importanza per l’Italia di avere finalmente una donna premier. I passaggi meno scontati, e implicitamente più severi, sono invece quelli dedicati dal presidente della Repubblica ad altri temi più delicati sui quali Meloni farebbe bene a sentirsi chiamata in causa. Sul fisco Mattarella ha ricordato, con forza, che la Repubblica “è di chi paga le tasse” e rammentare questo concetto in un momento storico in cui vi è un governo che in due mesi ha scelto di offrire agli evasori maggiori strumenti per avere una vita più agevole, tetto del contante più alto, Pos demonizzato, condoni approvati, fatturazione elettronica contestata, è qualcosa di più di una semplice frase di rito: è un avvertimento.

