Il caso Report riaccende la guerra di Crisanti a Zaia in Veneto

Che il rapporto tra il governatore del Veneto, Luca Zaia, e il microbiologo ora senatore dem, Andrea Crisanti, non fosse idilliaco era noto da tempo. A darne prova sono stati i continui attacchi pubblici sferrati negli ultimi due anni e mezzo contro il leghista dall’ormai ex docente dell’università di Padova, che, superata la prima ondata di pandemia, è sembrato intestarsi la missione di debellare non tanto il virus alla base del Covid-19 quanto il governo della regione Veneto. Zaia “è diventato un venditore di fumo”, “dice baggianate”, “sul coronavirus non ci ha capito nulla”, “mi fa pena”, sono solo alcune delle espressioni eleganti rivolte da Crisanti nei confronti del governatore veneto, che ha sempre preferito non replicare per contegno istituzionale. E’ in questo contesto che si sono inserite le intercettazioni, del tutto penalmente irrilevanti, rese note da Report.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE