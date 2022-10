Altro che correnti interne: Salvini ce l'ha con il Veneto

Il dubbio a questo punto viene: non sarà che a Salvini stia sulle balle l’intero pacchetto, dalle Dolomiti alla laguna? Perché di Veneto in quota Lega, a Palazzo Chigi, nemmeno l’ombra. Zero ministri nel futuro governo Meloni. Anzi, nella squadra di Zaia ci si consola per la nomina di Adolfo Urso e Carlo Nordio, “che sono di Padova e di Treviso”. Ma eletti con Fratelli d’Italia. Tra assessori e consiglieri regionali, lo scoramento è evidente. La novità però è che non si tratta dei soliti dissidenti interni, che da mesi martellano i vertici romani del Carroccio reo di aver trascurato il territorio. Ci sono rimaste male perfino le colombe. Con toni pacati ma disorientati: se la silenziosa lealtà alla linea di partito viene trattata come la protesta, c’è da trarne le conseguenze. Perché insomma, la Lega sarà pure nata lombarda e maturata capitolina. Ma da queste parti può contare sul bacino elettorale più massiccio d’Italia. E scoprirsi bechi e bastonai, cornuti e mazziati, non piace a nessuno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE