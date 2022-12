I sette vizi capitali di Giorgia Meloni

L’ultimo giorno dell’anno, si sa, è spesso un’occasione utile per tirare le somme, per ragionare sui mesi trascorsi e provare a fare un qualche bilancio, e il bilancio che oggi può essere utile fare, e sul quale può essere anche utile ragionare, non può che riguardare una valutazione dei primi mesi del governo Meloni. Sine ira, sì, ma con un po’ di sana parzialità. Chi legge le nostre pagine conosce bene il nostro smarrimento nell’aver fatto i conti in questi mesi con una creatura politica molto diversa da come era verosimile immaginarla, e decisamente in continuità su molti temi con il suo predecessore Mario Draghi, ma accanto ai pregi del governo Meloni vi sono alcuni vizi di forma che ancora persistono, e che ancora preoccupano, e che potremmo provare a sintetizzare nella formula brutale dei sette peccati capitali. Sette peccati che corrispondono a sette vizi che costituiscono la cartina al tornasole di una forma di populismo che tuttora, nonostante la buona volontà, non appare reversibile, nel mondo meloniano. La prima tragica forma di populismo che il governo Meloni fatica maledettamente a governare riguarda il tema dei vaccini e a due mesi e passa dal giuramento di questo esecutivo non si ricorda un solo ministro che abbia trovato il tempo per invitare tutti gli italiani a compiere l’unico gesto vero che ha permesso all’Italia, e al resto d’Europa, di non ritrovarsi in una condizione simile a quella in cui si trova la Cina: vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi. Con un vaccino, quello a mRna, che dopo 15 miliardi di dosi somministrate è il farmaco più sicuro sulla faccia della terra e di fronte al quale invece Meloni, e il suo governo, invitano a essere prudenti, cauti, e a chiedere consiglio su cosa fare al proprio medico di base se si dovesse scegliere di vaccinarsi senza essere fragili.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE