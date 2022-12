In Europa, a Meloni manca lo slancio per far andare veloce l'Italia

Il punto è tutto qui: settanta per cento continuità, trenta per cento identità. I temi affrontati ieri da Giorgia Meloni nel corso della sua prima conferenza stampa di fine anno da presidente del Consiglio confermano che la pericolosa scommessa fatta qualche settimana fa da Carlo Calenda, leader del Terzo polo, ha sempre maggiori probabilità di non avverarsi. Calenda, ricorderete, all’inizio della stagione meloniana arrivò a dire che il governo di centrodestra avrebbe avuto una vita molto complicata, praticamente impossibile, e in una serie di interviste perentorie, alla fine di ottobre, fece tre previsioni. La prima: il governo Meloni durerà sei mesi. La seconda: il governo Meloni terrorizzerà i mercati. La terza: il governo Meloni sarà dilaniato dalle sue divisioni interne. All’epoca vi erano buone ragioni per pensare che il governo Meloni avrebbe incontrato sulla sua strada diversi ostacoli, non così tanti forse da giustificare una previsione di poche settimane di vita, ma due mesi dopo, a conti fatti, alla luce di come si è mosso finora il governo, e anche alla luce di una serie di temi emersi ieri nel dialogo con i giornalisti, ci sentiamo pronti noi per una previsione altrettanto spericolata.

