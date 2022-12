L'agenda di Meloni, tra semipresidenzialismo e giustizia: “Sarà la mia eredità”

Nella conferenza stampa di fine anno, la premier traccia la rotta del governo e vuole far capire che sarà un 2023 dinamico, nel nome delle riforme. Si fida di Salvini e Berlusconi, non infierisce sul Pd e punzecchia Conte. II resto è un concentrato di “orgoglio” e “coraggio”

Il presidenzialismo, ma anche la giustizia con la separazione delle carriere dei magistrati. Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno vuole far capire che sarà un 2023 dinamico. Nel nome delle riforme. Se condivise sarà meglio, fa capire, altrimenti non si farà tanti scrupoli. In tre ore e mezza la premier traccia la rotta del governo. Salvini e Berlusconi sono alleati di cui si fida, ma relegati a ruoli secondari. Non infierisce sul Pd, ma punzecchia più volte Giuseppe Conte riconoscendogli di fatto il ruolo di capo dell’opposizione. Del resto c’è solo Meloni, in un concentrato di “orgoglio” e “coraggio”, parole a cui ricorre spesso.