L'inciampo sul Trattato del Quirinale, gli strafalcioni sul Mes. Sull'Ue Meloni sbanda

Forse Giorgio Manganelli ne avrebbe riso, lui che il buon lettore di professione lo individuava in chi sapesse anzitutto quali libri evitare. “Non l’ho letto e non mi piace”, era il motto. Solo che qui non siamo alla critica letteraria, ma all’arte del governo. E dunque è quantomeno bizzarro sentire Giorgia Meloni dire che “i contorni del Trattato del Quirinale non mi sono chiari perché non ho avuto modo di approfondirlo”. Né è meno inquietante che giustifichi questo suo snobismo verso l’accordo col ricordare che “io ho contestato il trattato perché il Parlamento non era stato coinvolto in questa vicenda”, se è vero che oggi non è più la leader di FdI, ma la presidente del Consiglio.

