Schifani destina i fondi dell'Europa agli stipendi dei forestali siciliani

La regione Sicilia ha chiuso il 2022 senza un Bilancio né un esercizio provvisorio. Ma una cosa è riuscita a farla: ha previsto di pagare una parte dell’aumento degli stipendi promesso ai forestali coi soldi dell’Europa. L’inghippo è contenuto nell’articolo 4 della bozza di legge finanziaria esitata qualche giorno fa dalla giunta Schifani, intitolato ‘Disposizioni per il settore forestazione’: la dotazione complessiva è di 248 milioni, di cui una grossa fetta – 74 – porta l’imprinting di Bruxelles. Si tratta, infatti, di risorse del Programma sviluppo e coesione, con cui l’Ue interviene a favore delle regioni più disagiate per colmare il gap con le altre (o almeno provarci). Ma nell’Isola accade spesso che i progetti destinatari dei finanziamenti siano in ritardo, o nemmeno accennati; così, per evitare di sprecare il malloppo, si decide di riversare le somme sulla cosiddetta ‘spesa corrente’.

