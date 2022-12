Così il governo vuole aiutare Kyiv a fermare i missili di Putin

Quello che è certo è la volontà di lanciare un segnale. “Perché di fronte a un’offensiva strategica che dura da settimane, una strategia vile da parte della Russia che punta a colpire infrastrutture energetiche con lo scopo dichiarato di lasciare intere città dell’Ucraina al freddo e al buio, l’Italia non può voltarsi dall’altra parte”. Eccolo, dunque, il “cambio di passo”: eccolo il salto di qualità nella fornitura di sistemi di difesa antiaerea da destinare a Kyiv. Nelle parole di Matteo Perego, sottosegretario forzista alla Difesa, questa “nuova fase” si delinea con chiarezza. Anche se la premessa è d’obbligo: “Non chiedetemi dettagli sul tipo di forniture, perché ci si sta ancora lavorando. Ma non si può non tenere conto dell’evoluzione del quadro militare e diplomatico. L’aviazione e la marina russe prendono di mira le centrali elettriche ucraine. A Kherson, città liberata da metà novembre, persistono bombardamenti quotidiani, come accaduto perfino alla vigilia di Natale. Nel Donbass, gli strike missilistici colpiscono indiscriminatamente strutture militari e civili. A fronte di questa situazione, il Congresso americano ha deliberato l’invio del sistema Patriot, cioè il fiore all’occhiello della difesa antiaerea statunitense. Non è da escludere, dunque, che anche l’Italia possa muoversi lungo questo direttrice”.

