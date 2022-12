Dalla federazione giovanile socialista al Consiglio di Stato. Un ritratto di Franco Frattini

Scomparso due giorni fa, l'ex ministro degli Esteri non è stato un tecnico, ma un politico con una passione autentica che aveva come tratto principale della sua personalità la serietà

Franco Frattini, scomparso nei giorni scorsi, è stato un uomo politico anomalo, che non ha mai puntato sull’affermazione personale preferendo dedicarsi con competenza e senza esibizionismi agli incarichi, anche assai rilevanti, che gli erano stati affidati. Sarebbe un errore considerarlo un “tecnico” prestato alla politica: per la politica aveva una passione autentica, fin da quando era stato segretario della federazione giovanile socialista. Aderendo poi a Forza Italia, dopo la distruzione per via giudiziaria del Psi, ha fatto una scelta di campo pienamente politica. La sua capacità di lavoro era straordinaria, apprezzata anche dagli avversari, il che gli ha consentito di affrontare problemi di varia natura, dalla politica estera a quella sportiva, dalla gestione delle iniziative europee come vicepresidente della Commissione Ue alla giustizia amministrativa, come presidente del Consiglio di Stato.