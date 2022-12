Oggi il centrodestra annuncia il candidato nel Lazio: Rocca in pole

L'accelerazione decisiva nel fine settimana. I leader della coalizione, dopo settimane di stallo, convergono sul presidente della Croce Rossa (scelto da Meloni)

A meno di grosse sorprese dell'ultima ora, sarà Francesco Rocca il candidato del centrodestra alle regionali nel Lazio. L'accelerazione decisiva è arrivata nel fine settimana, dopo che il dossier era rimasto a prendere polvere sul tavolo dei leader della coalizione per settimane.

Sabato, intervenendo alla festa per i 10 anni di Fratelli d'Italia, era stata la stessa premier Giorgia Meloni a ricordare che per competenza territoriale la scelta sarebbe spettata al suo partito. Con questo annunciando che la rosa di tre nomi si sarebbe trasformata nel candidato da ufficializzare quest'oggi. Così le quotazioni del presidente della Croce Rossa sono rapidamente salite, nonostante negli ultimi mesi il processo di selezione sia apparso simile a un casting tutto interno al partito della destra. Perché fino a qualche ora fa Meloni era ancora incerta su chi puntare le sue fiches: s'erano fatti i nomi di Paolo Trancassini, coordinatore regionale di FdI. Così come di Nicola Procaccini, europarlamentare. O Chiara Colosimo, già consigliera regionale eletta alle ultime politiche in Parlamento, molto vicina alla premier. Sullo sfondo c'erano le tensioni alimentate da una possibile candidatura di Fabio Rampelli, sostenuta anche da un pezzo di Forza Italia che spingeva per un nome più politico. Un ragionamento che all'inizio aveva convinto anche Meloni a cercare di allontanare l'opzione "esponente della società civile".

Solo che poi agli stessi alleati di governo deve essere apparsa, questa attesa infinita, come il prodromo di un'altra sconfitta, visto l'esito che hanno avuto le varie candidature in extremis alle elezioni amministrative (vedi Enrico Michetti a Roma, Luca Bernardo a Milano). E si è arrivati a una quadra, anche grazie ai colloqui che Rocca ha avuto con Forza Italia (si è sentito direttamente con Silvio Berlusconi) e la Lega, che ne ha apprezzato il lavoro ai vertici dell'organizzazione di volontariato. L'obiettivo è partire con la campagna elettorale prima della fine dell'anno, visto che la corsa di Alessio D'Amato per sostituire Nicola Zingaretti è iniziata con largo anticipo.