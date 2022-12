Meloni non vuole la stampella del Terzo polo: non mi fido di Renzi

Secondo alcuni retroscenisti non ci sarebbero dubbi: gli apprezzamenti espressi da Renzi & Co. nei confronti del programma garantista del ministro Nordio confermano il percorso di “avvicinamento” del Terzo polo al governo Meloni. Una suggestione che contrasta con due elementi di non poco conto. Il Foglio è in grado di rivelare il primo: da parte di Meloni non c’è alcuna disponibilità ad aprire al Terzo polo, e questo perché la premier ripone una fiducia pari allo zero nei confronti di Renzi e Calenda. Il secondo elemento, invece, dovrebbe essere evidente a tutti: Nordio è una cosa, Meloni un’altra.

