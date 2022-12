"Il boom sugli appalti è merito del Pnrr". Cresme smonta il piagnisteo sovranista

L’ansia è comprensibile. Il piagnisteo no. “I dati ci dicono in modo oggettivo che le aggiudicazioni dei gare stanno registrando costantemente incrementi da record”, dice Daniele Bellicini. I dati, nella fattispecie, sono quelli del rapporto del Cresme di settembre. “E parlano chiaro: nei primi nove mesi del 2021, sono state bandite opere per un valore di quasi 25 miliardi. Nello stesso periodo del 2022, si è arrivati a 50 miliardi”, ci dice il direttore dell’osservatorio sul mercato delle costruzioni e delle opere pubbliche. “Quanto alle aggiudicazioni – prosegue – il 2021 era stato già un anno straordinario rispetto al precedente. E ora, nel riscontro sui primi nove mesi, il 2022 registra un ulteriore successo: da 26,7 a 34,1 miliardi”. Un aumento del 27,3 per cento. Percentuale che, se ripartita su base territoriale, segnala un +50 per cento al sud. Un trend, peraltro, che pare constante, se è vero che “anche i dati su ottobre confermano l’ottimo andamento”.

