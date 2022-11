“L'autonomia? Fratelli d'Italia è in prima linea”. Parla il senatore De Carlo

Passo indietro di Fratelli d’Italia? “Macché. Una legge quadro sull’autonomia differenziata è tra i nostri obiettivi prioritari”. Mal di pancia fra i parlamentari del sud? “Va spiegato che il principio di sussidiarietà fa bene anche a loro”. Zero scaramucce in sede di governo? “Zero. I veneti stiano tranquilli”. Parola di Luca De Carlo, senatore e coordinatore regionale di FdI, che smentisce le voci attorno a una Giorgia titubante, perché in questa prima fase della legislatura le urgenze sarebbero altre. “Abbiamo discusso di autonomia più in queste poche settimane che negli ultimi cinque anni: direi che il ritmo è cambiato. Presto porteremo a casa la partita”.

