Salvini scalpita, ma Meloni teme lo smottamento al sud e lo avverte: "Di autonomia ne riparliamo nel 2023"

La riunione di Calderoli finisce in nulla. "Mica potevamo dichiarare l'indipendenza della Serenissima", sorride Marsilio. Dimostrazione di come, non solo al mezzogiorno, siano i governatori di centrodestra a frenare sulla riforma cara al Carroccio. La questione meridionale attraversa il governo: il caso del Reddito di cittadinanza e le tensioni con la ministra Calderone

Siccome ormai è lui il suo confidente prediletto, è stato a Giancarlo Giorgetti che Giorgia Meloni ha chiesto un chiarimento. Perché sì, certo, Roberto Calderoli continua a ripetere che il suo è il passo felpato di chi va con calma, ma con una vecchia volpe come il ministro per gli Affari regionali non si può mai dire. Per cui, insomma, alla premier è parso opportuno chiedere una rassicurazione: “A che gioco giocate, sull’autonomia?”, è stato il senso della domanda posta al ministro dell’Economia. E certo l’una e l’altro avevano, col rebus della legge di Bilancio da definire, talmente tante rogne da gestire, che hanno convenuto entrambi che “è meglio riparlarne nel 2023”. So che, se per Giorgetti quello sarà “l’orizzonte” della riforma, per la Meloni la conferma del rinvio significa semplicemente che “ne riparleremo”, nulla più che questo.