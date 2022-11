Il governo Meloni e quelle promesse da campagna elettorale così difficili da mantenere

Odino s’avvicinò alla fonte e chiamò Mimir, il dio uscì dal pozzo e gli chiese che cosa volesse. Io voglio bere l’acqua della conoscenza, disse Odino, tu cosa vuoi in cambio? Dammi l’occhio sinistro, con quello destro potrai vedere e capire ogni cosa, gli rispose Mimir. E Odino si cavò l’occhio, e lo gettò nel punto più profondo da dove sgorgavano i flutti, e conobbe tutto quello che c’è da conoscere, e divenne il re degli dei. Nasce da qui il pozzo dei desideri che dall’alto medioevo arriva fino a noi. La leggenda della mitologia nordica è diventata, in questo nostro mondo miscredente, un videogioco chiamato Assassin’s Creed Valhalla, ma il pozzo dei desideri esiste ancora, solo che invece di dei e supereroi è popolato di supplici e invece della conoscenza elargisce promesse. A Roma dove anche il paradiso ha un prezzo, si scambia per una monetina la certezza del ritorno, tra gli zampilli della fontana di Trevi. Mentre a trecento metri di distanza, nel cortile di Palazzo Chigi, i desideri si tuffano nel bilancio dello stato e il pozzo mistico si trasforma in un pozzo senza fondo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE