Maran, Majorino e “la prova di Milano” sulla strada del congresso Pd

La scelta del candidato per la presidenza della Lombardia riguarda anche la partita nazionale. Si osservano intanto le mosse di Bonaccini, Schlein e Nardella, che si scaldano in voista della corsa per la segreteria dem. Con un dubbio: che farà Franceschini?

Una sorta di prova generale che dalla Lombardia offra lumi, in un senso o nell’altro, agli occhi dei dirigenti e dei votanti di un Pd stretto tra Giuseppe Conte e il Terzo Polo, e in corsa verso un congresso che sarà anticipato a inizio febbraio, come vorrebbe Enrico Letta (sabato 19, intanto, l’assemblea pd scriverà le tappe). Negli ultimi due giorni, a Milano, è infatti già andata in scena, sottotraccia, la sfida tra due visioni, quella di Pierfrancesco Maran, assessore nella giunta Sala e mister preferenze alle ultime comunali (che sabato ha annunciato la volontà di correre per le primarie lombarde, con una linea riformista e chiusura contestuale ai Cinque stelle e a Letizia Moratti), e quella di Pierfrancesco Majorino, eurodeputato Pd ed ex assessore, sul cui nome ragionano quelli che, nel Pd, vorrebbero ricostruire il ponte rosso-giallo verso il M5s: domenica, su Facebook, Majorino ha pubblicato un post in cui si diceva “onorato” per l’invito a candidarsi rivoltogli da “tanti e tante”, ma anche preoccupato per le “proposte e i progetti” prima di tutto.