"Non trattare con Moratti è ingiustificato. Da parte del Pd sdegnoso giudizio di classe". Parla Ferruccio de Bortoli

"La sua rottura con la destra è clamorosa e ha valenza nazionale. Il paradosso è che Moratti è oggi in linea con il Pd ma il Pd non è in linea con la linea della Moratti che è la linea del Pd", dice l'ex direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore

E adesso cosa diranno? Diranno che pure Ferruccio de Bortoli, come Letizia Moratti, è “contaminato”? “Direttore”, chiediamo a te: trovi comprensibile, da parte del Pd, ripetere con Moratti “mai”, aggiungere “è macchiata”, precisare “non sarà la nostra candidata alla guida della regione Lombardia”? “E’ comprensibile non amare Letizia Moratti ma trovo ingiustificato, da parte del Pd, non trattare con Moratti”. Sei stato alla guida del Sole 24 Ore, al Corriere della Sera, dodici anni, quante volte l’hai criticata da ex sindaca di Milano, da ministro e presidente della Rai? “Tante”. Perché il Pd, se potesse, le getterebbe lo zolfo? “Mi sembra ormai che nei confronti della Moratti ci sia uno sdegnoso giudizio di classe”.