Perché al Partito democratico serve candidare Letizia Moratti

Sostenerla in Lombardia non è solo conveniente: sarebbe anche una scelta strategica e politica davvero socialdemocratica. Sull'unico vero scoglio, ovvero la predilezione della sanità privata su quella pubblica, la ex vicepresidente sembra voler andare incontro alle necessità concrete dei cittadini

Il 20 ottobre il Foglio ha pubblicato un mio lungo articolo con un titolo molto assertivo: “La fine del Pd è una balla”. Una “balla” diffusa da chi ha interesse che il Pd declini e scompaia, com’è avvenuto per il Ps francese. Il titolo che meglio corrisponde a quanto sostenevo è però meno assertivo: “La fine del Pd potrebbe essere una balla”, ma solo se il partito riesce a darsi un’identità meno controversa e più comprensibile e attraente per gli elettori. Questa identità è a disposizione: aggiornata, è la vecchia e gloriosa identità socialdemocratica. Dopo aver tentato di spiegare perché un partito socialdemocratico non è mai riuscito a prevalere nel nostro paese, e senza sottacere le difficoltà che si incontrerebbero nel riproporlo oggi, ho sostenuto che per un partito di sinistra che accetti i princìpi di uno stato liberale di diritto e di una politica democratica non esiste una identità più coerente e comprensibile di quella socialdemocratica.