"La candidatura di Moratti va valutata. In Lombardia rischiamo di perdere". Parla Roberta Pinotti

Roberta Pinotti, ex ministro della Difesa, dirigente del Pd, ex senatrice, ex deputata, togliamoci subito il fastidio della notizia: in Lombardia, il partito deve valutare la candidatura di Letizia Moratti? “Quello che posso dire è che siamo di fronte a una candidatura a cui non si può rispondere in maniera frettolosa. Il ‘no’ nei suoi confronti rischia di somigliare tanto a un riflesso condizionato. Quella regione si deve strappare al centrodestra”. Si può? “E’ un imperativo. Ha un significato politico nazionale”. Il Pd ha già perso Carlo Cottarelli. Si è ritirato. Le elezioni regionali saranno tra pochissimi mesi. Mentre scriviamo “l’uomo”, il “candidato”, sembra essere Emilio Del Bono, sindaco di Brescia (che smentisce). Per gli audaci, i sognatori, resta sempre la carta Giuliano Pisapia. Pinotti, una curiosità: state studiando il miglior modo per aiutare la destra di Attilio Fontana? “Non immagino certo che sia quella l’intenzione ma potrebbe essere l’esito finale”.